A10 dicht wegens drie aanrijdingen met tien auto's

De A10 bij het knooppunt Watergraafsmeer in Amsterdam is afgesloten in de richting van de A1. Op de A10 zijn binnen 300 meter van elkaar drie ongelukken gebeurd. Volgens de ANWB zijn er tien personenauto's bij betrokken.

Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Er lijkt vooral sprake te zijn van blikschade. De politie onderzoekt hoe de ongelukken zijn gebeurd.

Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 19.45 uur weer wordt vrijgegeven. Ondertussen ziet de ANWB dat veel automobilisten uitwijken naar zijwegen. Dat zal naar verwachting ook leiden tot files. Automobilisten die op de A10 richting Zaanstad rijden, worden de A1 op gestuurd om bij Diemen-Noord te keren.

A6 ook dicht

Ook de A6 is dicht door een ongeluk. Vanaf knooppunt Almere is er geen verkeer meer mogelijk in de richting van Lelystad. Verkeer kan omrijden over de A1 en de A27.