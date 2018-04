OM eist 25 jaar cel voor doodsteken fietsenmaker Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft 25 jaar cel geëist tegen een 39-jarige man uit Amsterdam. Hij wordt verdacht van het doodsteken en beroven van een fietsenmaker in de Jan Tooropstraat, in maart 2016.

De officier van justitie sprak van "een extreem laffe daad". "Alleen maar om snel aan geld te komen, om je schulden af te lossen, of omdat je niet zonder verdovende middelen kunt? Om die reden moet de familie van het slachtoffer nu verder zonder man, vader en opa."

Na zijn dood was de portemonnee van de fietsenmaker verdwenen. Volgens getuigen bewaarde hij daarin altijd minstens één briefje van 500 euro. Op de dag van de steekpartij werd 500 euro bijgeschreven op de bankrekening van de broer van de verdachte, terwijl in het half jaar ervoor niet eerder zo'n groot bedrag op die rekening was gestort.

Hamer

De 39-jarige man wordt ook verdacht van poging tot doodslag. In januari 2016 zou hij een man hebben aangevallen met een hamer. Zijn slachtoffer liep daarbij een schedelfractuur en een hersenbloeding op.

De verdachte heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek door een psychiater en psycholoog. Volgens de officier van justitie lijkt het er gezien de misdrijven waarvan hij wordt verdacht en zijn strafblad op dat "zijn geweten niet goed functioneert". "De maatschappij dient daarom voor lange tijd tegen zo iemand beschermd te worden."