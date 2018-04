IMF prijst sterke wereldeconomie maar laakt VS omwille van handelsoorlog

De groei van de wereldeconomie zet door en versterkt zich zelfs. Voor dit én volgend jaar wordt een groei verwacht van 3,9 procent. Het is de sterkste groei sinds de crisis van 2008-2009 en ook hoger dan een half jaar geleden nog werd geraamd. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in haar halfjaarlijkse economisch rapport, de World Economic Outlook.

Er zit wel een rouwrand aan het groeiverhaal: het Amerikaanse wapengekletter rond de handel. Die handelsoorlog escaleert en drukt het vertrouwen en de export en kan roet in het eten van de wereldeconomie gooien.

'Charring picture'

"De economische groei is breed gedragen maar daar staat ook een wereldbreed handelsconflict tegenover dat de groei dreigt te verpesten. Een "charring picture", noemt hoofdeconoom Maurice Obstfeld van het IMF het, een aangebrand en verschroeid plaatje.

Het IMF wijst vooral met de beschuldigende vinger naar de VS en meer in het bijzonder naar het Witte Huis dat de boel op de spits drijft. Het is vooralsnog nog een phoney war, vooral wapengekletter en een schijnoorlog, waarbij weliswaar de eerste schoten zijn gelost maar er ook nog gepraat wordt. Maar toch. Het handelssysteem, gebaseerd op multilaterale verdragen en afspraken in WTO, TTP en Nafta, tot en met de handel in staal en aluminium, dreigt te worden verscheurd en gefragmenteerd.

Uitgerekend nu de economie sterk groeit wordt er met een handelsoorlog gedreigd, stelt het IMF bitter vast. Het leidt af van de noodzaak van bijvoorbeeld eerlijke groeiverdeling en noodzakelijke investeringen. Bovendien kan de onzekerheid een zwiep geven aan het monetaire beleid, waarbij het pompen van geld in de economie mogelijk sneller wordt afgebouwd en de rente weer kan oplopen. Landen, bedrijven of consumenten met schulden worden daardoor extra geraakt.