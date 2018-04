Kabinet stuurt staatssecretaris Snel naar herdenking Armeense genocide

Het kabinet stuurt staatssecretaris Menno Snel van Financiën (D66) naar de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Armeense genocide in 1915. Het is voor het eerst dat een Nederlandse bewindspersoon naar de plechtigheid op 24 april in Jerevan gaat.

Dat gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer. Die nam in februari een motie aan van de ChristenUnie, waarin gevraagd werd een lid van de regering af te vaardigen. Een staatssecretaris maakt formeel geen deel uit van de regering, dus in die zin wordt de motie niet volledig uitgevoerd.

Kwestie

De zaak ligt gevoelig. De Tweede Kamer heeft de dood van honderdduizenden Armeniërs expliciet erkend als volkerenmoord, gepleegd door soldaten van het Ottomaanse Rijk. De huidige Turkse regering ontkent dat er sprake was van genocide en reageerde boos op de uitspraak van de Kamer.

Het kabinet houdt vooralsnog vast aan de omschrijving 'de kwestie van de Armeense genocide', maar stuurt nu dus wel voor het eerst een bewindspersoon naar de herdenking. Het is de bedoeling dat dat uiteindelijk elke vijf jaar gebeurt.