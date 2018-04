Politie pakt acht man op voor drugssmokkel via Rotterdamse haven

De politie heeft vanochtend acht personen aangehouden op verdenking van hulp bij drugssmokkel via de haven van Rotterdam. Een van hen is een medewerker van de Belastingdienst. Die zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld naar criminelen.

De arrestaties vonden plaats na invallen bij twaalf woningen in Spijkenisse, Rotterdam, Rockanje en Capelle aan den IJssel. In de woningen werden onder meer 200 xtc-pillen, 20.000 euro aan contant geld en een Rolex van bijna 70.000 euro aangetroffen.

Daarnaast vonden er invallen plaats bij drie bedrijfspanden in Spijkenisse, Rotterdam en Den Haag. Vijf auto's en een vakantiewoning werden in beslag genomen. Het OM laat in een persbericht weten vier mannen als "belangrijke leden van een crimineel samenwerkingsverband" te zien. De verdachten hadden contact met havenmedewerkers.

Gerrit G.

De Rotterdamse haven is als een van de grootste havens ter wereld populair bij de georganiseerde misdaad als het gaat om drugssmokkel. In september vorig jaar pakte de politie nog een medewerker van een overslagbedrijf op die ervoor had gezorgd dat criminelen makkelijk bij containers met drugs konden komen.

In juli vorig jaar werd de corrupte douanier Gerrit G. veroordeeld tot een celstraf van veertien jaar wegens het doorlaten van cocaïnetransporten.