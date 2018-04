Politie heeft nu dertien verdachten Grindr-mishandeling opgepakt

De politie heeft gisteren en vandaag opnieuw zeven jongens en jonge mannen aangehouden in verband met de mishandeling van een homoseksuele man in Dordrecht en de bedreiging van een ander. In totaal zijn er nu dertien verdachten opgepakt, variƫrend in leeftijd van 14 tot 21 jaar. Ze zitten allemaal vast.

De slachtoffers hadden allebei een afspraak gemaakt via de homodatingapp Grindr. De eerste man had een date op 31 maart in Dordrecht. Op de afgesproken plek arriveerde inderdaad degene met wie hij had afgesproken.

"Kom uit de bosjes jongens, dit is hem"

Toen ze door het park liepen zou de date ineens hebben geroepen: "Kom uit de bosjes jongens, dit is hem". Daarna dook een groep mannen op die de man mishandelde.

Een nacht later gebeurde bijna hetzelfde met het tweede slachtoffer, maar die wist het vege lijf te redden door ervandoor te gaan toen de groep verscheen.

Beide slachtoffers deden aangifte. Dat leidde een dag later al tot een aanhouding en twee dagen later werd een tweede verdachte opgepakt. Op 9 april werden nog vier jongens en mannen aangehouden en nu dus weer zeven. De politie denkt dat ze de groep nu compleet heeft.