'Als asielzoeker begin je niet zomaar als dokter of kantoormedewerker'

Als asielzoeker is het moeilijk een geschikte baan te vinden, erkent Mustafa Farman. Hij vluchtte als 19-jarige vanuit Afghanistan naar Nederland en runt sinds enkele jaren een mondzorgpraktijk in Arnhem. "Er is werk genoeg, maar iets vinden wat aansluit bij je opleidingsniveau en interesses, is lastig."

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het overgrote deel van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen na 2,5 jaar nog in de bijstand zat. Maar elf procent van de statushouders vond wel een baan. Ze werkten vooral in de horeca, uitzendbranche of handel.

Dat soort banen wordt veel aangeboden, weet Farman uit eigen ervaring. Hij kwam in 1996 naar Nederland en werkte als afwasser, pizzabakker en chauffeur in het gehandicaptenvervoer. Hij had al snel door dat hij eigenlijk ander werk zocht. "Maar je begint als immigrant niet zomaar als dokter of medewerker op een kantoor."