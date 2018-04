UWV spoort in vier jaar voor ruim 300 miljoen aan uitkeringsfraude op

De uitkeringsinstantie UWV heeft de afgelopen vier jaar voor 310 miljoen euro aan fraude opgespoord. Het gaat om onterecht betaalde uitkeringen. Daarnaast heeft het UWV 110 miljoen euro aan boetes uitgedeeld omdat mensen niet de juiste informatie hadden verstrekt. Minister Koolmees heeft dat de Tweede Kamer laten weten.

De minister zegt dat van de vorderingen en boetes die in 2013 zijn opgelegd, na vijf jaar 72,6 procent is geïncasseerd. De verwachting is dat het percentage verder oploopt omdat er nog procedures lopen om het geld terug te halen. Over de andere jaren heeft hij geen cijfers gegeven.

'Niet alles wordt geïncasseerd'

Koolmees reageert op berichten van omroep WNL die uit opgevraagde stukken van het UWV concludeerde dat de totale schade over de afgelopen vier jaar zo'n 175 miljoen euro aan oninbare vorderingen is. De Tweede Kamerleden Peters (CDA) en Wiersma (VVD) hadden hier vragen over gesteld.

De minister is het met de Kamerleden eens dat fraude niet mag lonen, maar hij wijst erop dat het niet waarschijnlijk is dat het volledige fraude- en boetebedrag wordt geïncasseerd.

Zo moet het UWV af en toe een veer laten, als de instantie meewerkt aan een schuldregeling. Ook zijn er situaties waarbij een vordering niet meer kan worden geïnd, omdat iemand jarenlang spoorloos is of is overleden. Ook komt het voor dat het UWV zelf een fout heeft gemaakt met de uitbetalingen.