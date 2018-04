Merendeel tegen herindeling: 'handen af van Haren'

Toch is er ook een ander geluid te horen, onder meer bij CDA-gedeputeerde Patrick Brouns. Namens de provincie heeft hij de herindeling doorgezet. Volgens Brouns heeft Haren simpelweg niet genoeg bestuurskracht om zelfstandig te blijven. Om de tegenstanders tegemoet te komen zegt Brouns dat er afspraken zijn gemaakt over de voorzieningen. Daarnaast is ook beloofd om niet in het groen te bouwen.

De gedeputeerde woont zelf in Haren en wordt regelmatig aangesproken over de herindeling, vooral door tegenstanders. Maar, zegt hij, op het voetbalveld hoort hij ook vaak genoeg mensen die wel bij Groningen willen. Vooral omdat de woonlasten in Haren de afgelopen jaren flink zijn gestegen en waarschijnlijk nog veel verder omhooggaan.

"Onzin", zegt tegenstander Biezeveld. De lasten in Haren gaan pas echt omhoog als de gemeente bij Groningen komt, want daar is alles nu al veel duurder. Ook gelooft hij niets van de toezeggingen die de provincie heeft gedaan. "Je kent hier je bestuurders en ambtenaren, daar heb je invloed op. Als we bij de stad komen, hebben we er niets meer over te zeggen. De stedelijke agenda zal bepalend worden."