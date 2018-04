Primeur: Fransman krijgt voor de tweede keer een nieuw gezicht

Een man uit Frankrijk heeft voor de tweede keer een gezichtstransplantatie ondergaan. De operatie werd drie maanden geleden uitgevoerd en lijkt te zijn geslaagd. Jérôme Hamon is daarmee de eerste persoon ter wereld die voor de derde keer een ander gezicht heeft.

Hamon zegt tegen Franse media dat hij zich goed voelt. Ondanks dat zijn gezicht strak en onbeweeglijk zal blijven, is hij positief over het resultaat. "Ik ben nu 43 jaar en de donor van mijn gezicht was 22 jaar, dus ik zie er weer uit als 22."

Voor de transplantatie lag Hamon twee maanden lang zonder gezicht in het Georges Pompidou ziekenhuis in Parijs. Hij kon daardoor niet praten, horen of zien.