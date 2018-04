VVD-kandidaat haalde tienduizenden privéfoto's van vrouwen binnen

De man die in februari werd opgepakt omdat hij computers van onder anderen bekende Nederlandse vrouwen had gehackt, had 30.000 privéfoto's van hen in bezit. Het politieonderzoek is afgerond en justitie moet nu beslissen of de man wordt vervolgd voor computervredebreuk.

De 33-jarige man, Mitchell van der K., was kandidaat-raadslid voor de VVD in Almere. Hij kreeg voldoende stemmen om in de raad te komen, maar trok zich terug. Vandaag maakte de VVD bekend dat de man is geroyeerd. De partij spreekt van "een walgelijke affaire."

Vrouw deed aangifte

Volgens de politie kwam de zaak tegen Mitchell van der K. een jaar geleden aan het rollen. Een 32-jarige vrouw uit Zwanenburg deed toen aangifte. Haar computer was gehackt waardoor privéfoto's van haar werden verspreid via internet.

De politie kon al snel het IP-adres van de dader achterhalen. Uit verder onderzoek bleek dat de vrouw uit Zwanenburg lang niet het enige slachtoffer was. De man probeerde ruim 180 accounts te kraken op zoek naar naaktfoto's van vrouwen. Hierbij zaten ook accounts van collega's van Van der K.. Hij was hoofdredacteur van de lifestylewebsite Manners Magazine.

Inval in woning

In december deed de politie een inval bij de man in Almere. Er werden toen onder meer laptops, telefoons en andere apparatuur met gegevens in beslag genomen. Op de apparatuur werden 30.000 privéfoto's van vrouwen aangetroffen. Een deel van de foto's kon worden geïdentificeerd omdat de vrouwen bekende Nederlanders zijn.

Alle gedupeerden zijn door de politie benaderd en dertig vrouwen hebben inmiddels aangifte gedaan.