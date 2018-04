Ook in hoger beroep 15 maanden cel geëist voor monstertruckdrama

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 15 maanden cel geëist tegen Mario D., die in 2014 met een monstertruck het publiek in Haaksbergen in reed. Ook vindt het OM dat hij vijf jaar lang niet mag werken als stuntman. De eis is gelijk aan de straf die hem door de rechtbank werd opgelegd. Mario D. ging daartegen in beroep.

Bij het ongeluk van 28 september 2014 kwamen drie toeschouwers om het leven en raakten 28 mensen gewond.

Het OM zei vandaag dat de oorzaak van het monstertruckdrama een falende chauffeur was en niet een technisch mankement. De chauffeur wordt dood door schuld verweten en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, meldt RTV Oost.