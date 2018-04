Kortsluiting oorzaak brand in winkelcentrum Kemerovo

De grote brand in een winkelcentrum in de Russische regio Kemerovo is veroorzaakt door kortsluiting. Dat meldt het Russische persbureau Ria Novosti op gezag van het ministerie van Noodsituaties.

Bij de brand in het winkelcentrum in maart kwamen meer dan 60 mensen om het leven. Al snel bleek dat er van alles mis was met de veiligheidsvoorzieningen. Nooduitgangen waren geblokkeerd, het alarmsysteem was uitgeschakeld en de wanden waren bekleed met plastic.

Het leidde tot grote woede onder de inwoners van Kemerovo en tot demonstraties. President Poetin sprak van criminele nalatigheid.

De gouverneur van de regio Kemerovo trad af na de brand. Korte tijd later bleek dat hij recht houdt op salaris, een assistent en een huis waar hij de rest van zijn leven mag wonen. Ook werd hij direct na zijn aftreden gekozen tot voorzitter van het regionale parlement.