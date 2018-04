Levenslang blijft levenslang voor Baybasin

De Hoge Raad heeft het herzieningsverzoek van Hüseyin Baybasin afgewezen. Dat betekent dat de veroordeling van de Turkse Koerd in stand blijft.

Baybasin was in 2002 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot levenslang, wegens onder meer het medeplegen van moord, drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Hij heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is.

Afgeluisterde telefoongesprekken

De veroordeling was voor een groot deel gebaseerd op telefoongesprekken die door de politie waren afgeluisterd. Baybasin zegt dat hij het slachtoffer is van samenspanning tussen Nederland en Turkije. Tapgesprekken in Turkije zouden zijn gemanipuleerd en Nederlandse taptolken zouden telefoontjes onjuist hebben vertaald.

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad kwam vorig jaar al tot de conclusie dat er geen bewijzen van manipulatie zijn. Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden van heimelijke samenwerking tussen de Nederlandse en de Turkse politie. Volgens de advocaat-generaal zijn er dan ook geen gronden voor een herziening.

Geen nieuw feit

De Hoge Raad stelt dat herziening alleen aan de orde is als er een nieuw gegeven is gebleken (novum). Dat moet dan iets zijn waarmee de rechter bij de behandeling van de zaak niet bekend was en waarvoor bovendien geldt dat dat nieuwe feit tot een ander oordeel had kunnen leiden.

In zijn uitspraak schrijft de Hoge Raad dat van een novum geen sprake was. De stelling van de advocaat van Baybasin dat er sprake was van een complot, berust uitsluitend op niet-verifieerbaar bronnenmateriaal. De herzieningsaanvraag is daarom ongegrond en de veroordeling van Baybasin tot levenslang blijft in stand.