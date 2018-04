Zuid-Koreaanse filmster die ontvoerd werd door Noord-Korea overleden

De Zuid-Koreaanse actrice Choi Eun-hee, die door Noord-Korea werd ontvoerd om films voor het land te maken, is overleden. Ze was 92 jaar.

Samen met haar man, filmregisseur Shin Sang-ok, groeide Choi uit tot een van de succesvolste filmmakers van Zuid-Korea. Ze heeft in ongeveer 130 films gespeeld, waarvan tientallen tijdens haar gevangenschap in Noord-Korea.

Ontvoering

In 1970 scheidde de actrice van haar man, waarna het bergafwaarts ging met haar carrière. In die tijd werd Choi benaderd door iemand die zich voordeed als een zakenman uit Hong Kong. Hij wilde met haar een filmbedrijf oprichten. Toen de actrice in 1978 de zakenman wilde bezoeken, bleek dat ze was voorgelogen.

In opdracht van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il werd Choi ontvoerd. De actrice werd ondergebracht in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Daar verbleef ze in een luxe villa die constant werd bewaakt.

In datzelfde jaar werd de ex-man van Choi ook gevangengenomen. Tijdens de gevangenschap werd de actrice relatief goed behandeld. Shin werd voor enkele jaren naar een gevangenkamp gestuurd omdat hij probeerde te ontsnappen.

Filmfanaat

Toen Shin uit het gevangenkamp kwam, werd hij herenigd met Choi. Het stel hertrouwde in opdracht van de Noord-Koreaanse leider.

Kim Jong-il was een filmfanaat en keek graag naar Hollywoodfilms. Omdat hij ontevreden was over de kwaliteit van de Noord-Koreaanse films, wilde hij dat Choi en Shin de Noord-Koreaanse filmindustrie uit het slob trokken, om zo te kunnen concurreren met internationale films.

Acht jaar later, in 1986, won het koppel genoeg vertrouwen van Kim Jong-il om een film in Wenen te promoten. Daar lukte het hen om weg te komen van hun lijfwachten en asiel aan te vragen bij de Amerikaanse ambassade. Jaren later keerden ze weer terug naar Zuid-Korea. Daar overleed de regisseur in 2006 op 79-jarige leeftijd.