Britse werkloosheid heel laag, ligt op niveau 1975

De werkloosheid in Groot-Brittanniƫ is weer iets gedaald. 4,2 procent van de Britse beroepsbevolking heeft op dit moment geen baan. Dat is het laagste niveau sinds 1975.

Verwacht werd dat door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt de lonen flink zouden stijgen, maar dat is niet gebeurd. De gemiddelde loonstijging bleef beperkt tot 2,8 procent, de inflatie bedroeg 2,9 procent.

Dat betekent dat de Britse werknemer per saldo iets minder te besteden had.

Toch meer geld in de portemonnee

Het Britse bureau voor de statistiek plaatst daar wel een kanttekening bij: volgens een andere, nieuwe rekenmethode zijn de lonen juist iets sneller gestegen dan de inflatie.

De Bank of England, de centrale bank, had hogere rentetarieven aangekondigd om de loonstijgingen af te remmen.