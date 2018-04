K-popgroep BTS blijft Obama en Beyoncé voor in publiekswedstrijd Time

De Zuid-Koreaanse popgroep BTS heeft Beyoncé en Barack Obama achter zich gelaten in een publiekswedstrijd van het Amerikaanse tijdschrift Time. Dankzij de miljoenen fans van de band, won de groep ruim.

BTS staat voor Bangtan Sonyeondan of Behind The Scene en bestaat uit zeven zangers. De band maakt deel uit van de Koreaanse muziekstroming K-pop en heeft wereldwijd ruim 14 miljoen fans. De winst in de publiekswedstrijd laat opnieuw zien dat dit subgenre steeds populairder wordt, schrijft Time.