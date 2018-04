Brand bij AIVD in Zoetermeer, traumahelikopter opgeroepen

In het gebouw van de AIVD in Zoetermeer is brand geweest. Twee mensen raakten gewond.

De brand ontstond in een machinekamer, "of iets wat daar op lijkt", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Omroep West. Een persoon liep brandwonden op. Een ander ademde rook in en is daarvoor behandeld in een ambulance.

De brandweer kreeg om 11.45 uur een melding van de brand. Ook twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Kort na 12.00 uur was het vuur onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend.