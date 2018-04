Syrische televisie meldt nieuwe raketaanvallen, maar trekt bericht later in

Syrië heeft een bericht over een nieuwe raketaanval op doelen in Syrië teruggetrokken. De Syrische staatstelevisie meldde dat er vannacht een luchtmachtbasis bij Homs was aangevallen. De vijandige raketten zouden zijn neergehaald. Van wie die raketten zouden zijn geweest, werd niet gezegd.

De Libanese Hezbollah-militie, die in Syrië aan de kant van president Assad meevecht, zei dat ook een luchtmachtbasis bij Damascus onder vuur was genomen.

Later gaf de staatstelevisie toe dat er sprake is geweest van vals alarm. Dat volgde op een verklaring van een commandant van de troepen van Assad tegen persbureau Reuters.

Volgens die commandant was het valse alarm veroorzaakt door een storing in het radarsysteem. Dat zou het doelwit zijn geweest van een "elektronische aanval" van Israël en de VS.