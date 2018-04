Vier scholen in Culemborg ontruimd na bommelding

Vier schoolgebouwen in Culemborg zijn vanmorgen ontruimd na een bommelding. De bedreiging was gericht aan middelbare school Lek en Linge. Omdat de school meerdere locaties heeft, zijn uit voorzorg alle vestigingen ontruimd.

De melding werd even voor 11.00 uur gedaan bij de politie, zegt de directeur van de school tegen Omroep Gelderland. Daarin werd gezegd dat er om 11.00 uur een bom zou afgaan.

Een bom bleek er niet te zijn. De leerlingen van alle vier de scholen zijn inmiddels weer terug in de klas. "Wij gaan kijken wat wij in de toekomst tegen deze meldingen kunnen doen", zegt de directeur van de school. "Zodat het niet ons hele onderwijssysteem lam legt. Want dit kost veel tijd."