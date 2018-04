Europees Hof veroordeelt Polen om kap Woud van Bialowieza

Het kappen van bomen in het Woud van Bialowieza, in het uiterste oosten van Polen, was illegaal. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald in een zaak die de Europese Commissie had aangespannen. Polen heeft volgens het hof milieuregels geschonden door de massale kap van bomen.

Het kappen in een van de laatste oerbossen van Europa speelde in 2016 en 2017 en leidde tot felle protesten van milieuorganisaties. Actievoerders trokken het gebied in om de kap te voorkomen, maar werden opgepakt en weggesleurd door de autoriteiten.

Polen zei dat het nodig was omdat de Ips typographus, ofwel de letterzetter er was gesignaleerd. Deze kleine schorskever vreet bomen aan en vormde volgens de regering een bedreiging voor het bos. Milieuorganisaties plaatsten daar vraagtekens bij; Polen zou het beestje als excuus gebruiken om geld te kunnen verdienen aan houtkap.