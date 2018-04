Kraan geknakt in Krimpen a/d IJssel: vier gewonden

In Krimpen aan den IJssel is een kraan geknakt en naar beneden gestort. Er zijn vier mensen in de Hollandse IJssel gevallen. Allen zijn lichtgewond geraakt en konden ter plekke worden behandeld.

De bouwers waren bezig een brugdeel op een ponton te laden toen het misging. Het brugdeel en twee kranen vielen. Een woordvoerder van de politie zegt dat de oorzaak nog onduidelijk is. "Mogelijk was het brugdeel te zwaar, de kraan te zwak of is de constructie niet goed opgebouwd."

De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opent een onderzoek.

In augustus 2015 gebeurde er een ongeluk met twee bouwkranen in een woonwijk in Alphen aan den Rijn. Bouwers waren daar bezig met het plaatsen van een brugdek toen de kranen omvielen. Er vielen geen slachtoffers, maar de schade aan huizen en winkels was groot. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde dat de voorbereidingen voor de juiste hijsopstelling ernstig tekortschoten.