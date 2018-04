Netflix groeit ondanks prijsverhoging naar 125 miljoen abonnees

Toch gaat er bij Netflix meer geld uit dan er binnenkomt. Dat komt door de miljardeninvesteringen in nieuwe films, series en tv-shows. Dit jaar investeert het bedrijf meer dan 6 miljard euro in nieuwe producties. Ook de komende jaren verwacht het bedrijf meer geld te investeren dan te verdienen.

De producties van afgelopen kwartaal hadden wisselend succes. De film The Cloverfield Paradox werd als verrassing op de dag van de Superbowl gelanceerd. Recensenten kraakten de film massaal af. Wel een succes is de Spaanstalige serie La Casa de Papel. Het is de meest bekeken niet-Engelstalige serie op Netflix.

Volgens topman Reed Hastings moet zijn bedrijf het tempo van de miljardeninvesteringen volhouden. "Als we lui worden of sloom, dan worden we overreden net als de rest."

Hoge verwachtingen

Bij beleggers zijn de verwachtingen van Netflix torenhoog. In een jaar tijd is de waarde van het aandeel meer dan verdubbeld. Na publicatie van de nieuwste resultaten steeg de koers nabeurs met ruim 5 procent.

Beleggers rekenen erop dat de groei van Netflix de komende jaren doorzet en dat het bedrijf de dominante speler op het gebied van videostreaming blijft.

Er zijn ook analisten die sceptisch zijn. Zij wijzen erop dat concurrent Disney aan een eigen concurrerende streamingdienst werkt. Ook betwijfelen ze of Netflix de vele miljarden die in films en series worden geïnvesteerd kan terugverdienen.