Asielzoekers lang in de bijstand

Slechts 11 procent van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had binnen 2,5 jaar een baan gevonden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De asielzoekers met een baan werkten voornamelijk in de horeca, de uitzendbranche of de handel. Maar het merendeel van de asielzoekers, 84 procent, zat in de bijstand. Velen van hen waren nog aan het inburgeren.