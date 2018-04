'NAM wil af van verantwoordelijkheid gevolgen gaswinning'

De NAM wil minder verantwoordelijkheid voor de gevolgen van gaswinning in Groningen. Volgens Trouw wil het bedrijf daarom dat de voorstellen van minister Wiebes voor de nieuwe Mijnbouw- en Gaswet worden aangepast.

In die voorstellen staat dat de NAM nauwelijks nog invloed heeft op de gaswinning. De minister bepaalt straks zelf hoeveel gas er wordt gewonnen.

Directeur Schotman van de NAM schrijft in een reactie op de wetsvoorstellen dat minder invloed ook moet betekenen dat zijn bedrijf minder aansprakelijk is: "Daar waar NAM minder controle op kan uitoefenen kan zij ook minder verantwoordelijkheden voor dragen."

Onduidelijkheid

Vrijdag uitten meer dan veertig belanghebbenden kritiek op het wetsvoorstel, omdat ze zich zorgen maken over de aansprakelijkheid in de toekomst. Want in de nieuwe Mijnbouwwet wordt niet gesproken over wie straks de zorgplicht heeft om schade te voorkomen en te vergoeden.

"Aangegeven wordt dat de NAM niet meer aansprakelijk is voor de ontstane schade. Frappant is dat de minister ook niet aansprakelijk is", liet actiebeweging Groninger Gasberaad weten.

Ook hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen heeft er zijn vraagtekens bij, zei hij bij RTV Noord: "De vraag is nu wat dit voor de aansprakelijkheid van de NAM, de minister en de Staat betekent."