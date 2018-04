Frankrijk trekt 50 miljoen euro uit voor noodhulp Syrië

Het geld gaat naar hulporganisaties van de Verenigde Naties en naar ngo's die al aan de slag zijn in Syrië. Macron had op het presidentieel paleis een ontmoeting met tientallen organisaties om te praten over de situatie in Syrië. Hij sprak onder meer met het Rode Kruis en ActionAid.

Volgens schattingen van de VN hebben 13 miljoen mensen in Syrië behoefte aan hulp. Onder hen zijn zo'n 6 miljoen kinderen.

Bombardementen

Syrië wordt al zeven jaar geteisterd door oorlog. Anderhalve week geleden werd Douma zwaar getroffen, vermoedelijk door een gifgasaanval van het Syrische leger.

Als reactie hebben de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk afgelopen weekend bombardementen uitgevoerd op doelen in Syrië.