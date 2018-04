Pulitzer-prijzen voor Weinstein-onthullingen en rapper Kendrick Lamar

Andere kranten die in de prijzen vielen, waren The Washington Post, The Post en The Times. The Washington Post won de prijs voor onderzoeksjournalistiek met hun publicatie over de omstreden Republikein Roy Moore. De krant bracht het ontuchtschandaal rond Moore aan het licht.

The Post en The Times moesten hun prijs voor beste nationale reportage delen. Die ontvingen ze voor artikelen over de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen in 2016.

Ook een fotograaf won een Pulitzer. Ryan Kelly nam de prijs in ontvangst voor een foto van het moment waarop een auto meerdere mensen aanreed tijdens een protest in Charlottesville.