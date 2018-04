Facebook verwijdert alt-right-kopstuk Richard Spencer

Facebook heeft het profiel van de blanke extremist Richard Spencer verwijderd. Dat is mogelijk gedaan vanwege de haatzaaiende berichten die hij via het platform verspreidde. Spencer heeft nog wel accounts op Twitter en YouTube.

Twee andere pagina's die hij beheerde, National Policy Institute en AltRight.com, zijn sinds vrijdag ook niet meer beschikbaar. Facebook heeft er nog niets over gezegd, maar volgens de BBC geldt de verwijdering voor onbepaalde tijd.

In de voorwaarden van Facebook staat dat haatzaaien niet is toegestaan. Gebruikers mogen geen berichten delen waarbij mensen worden veroordeeld vanwege hun afkomst of etniciteit.

Britain First

Eerder deze maand verwijderde Facebook de officiële pagina van de extreemrechtse organisatie Britain First. Volgens Facebook werden daar berichten geplaatst die in strijd zijn met de regels. Het bedrijf benadrukte dat het ging om een uitzonderlijke situatie.

Vorige week zei Facebook-topman Mark Zuckerberg tijdens een hoorzitting voor het Amerikaanse Congres dat veel problemen op het platform, waaronder haatzaaien, opgelost moeten worden met kunstmatige intelligentie. Over de effectiviteit daarvan is discussie. Daarom wil Facebook aan het einde van dit jaar 200.000 extra mensen inzetten, die de content van het platform gaan controleren.

Hitlergroet

Richard Spencer wordt gezien als een van de leiders van het Amerikaanse alt-right, dat vaak in verband wordt gebracht met blank superioriteitsdenken, islamofobie, homofobie, anti-feminisme en antisemitisme. Spencer wil een land binnen de VS stichten waar alleen mensen met een blanke huidskleur mogen wonen.

In 2016 werd geschokt gereageerd op de manier waarop de altright-leider Donald Trump verwelkomde als nieuwe president van de Verenigde Staten. Op beelden is te zien hoe hij een glas hief met de woorden: "Heil Trump! Heil Ons Volk! Heil de Overwinning!". Daarop staken meerdere geestverwanten hun rechterhand in de lucht om de nazigroet brengen.