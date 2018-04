Meisje (14) overleden na aanrijding met streekbus in Gouda

Een meisje van 14 is vanmiddag overleden na een aanrijding met een streekbus in Gouda. Meerdere mensen hebben het ongeluk zien gebeuren.

Het meisje fietste rond 13.15 uur over de Thorbeckelaan in Gouda toen ze onder de bus terechtkwam. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het meisje te reanimeren, maar ze overleed op de plek van het ongeluk, meldt Omroep West.

De mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren, krijgen slachtofferhulp aangeboden. De buschauffeur wordt op het politiebureau verhoord.

De burgemeester van Gouda heeft op Twitter zijn medeleven getoond. Hij schrijft dat hij "erg geschrokken" is van het bericht.