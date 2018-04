Mishandelde agenten lopen ontwrichte kaak, gekneusde arm en blauw oog op

Drie agenten zijn dit weekend mishandeld toen ze ingrepen bij vechtpartijen in Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam. Ze liepen een ontwrichte kaak, een zwaar gekneusde arm en een blauw oog op.

Vrijdag rond 20.00 uur gingen twee agenten af op een melding in Hendrik-Ido-Ambacht. Een vrouw van 23 en een man van 26 waren met elkaar in gevecht. Toen een van de agenten de man wilde fouilleren ontstond er een worsteling.

Pepperspray

Een mannelijke agent gebruikte zijn pepperspray, maar kreeg het bijtende spul per ongeluk ook in zijn eigen oog. Daardoor was hij niet meer in staat om iets te doen. Ondertussen werd een vrouwelijke agent ook aangevallen. Daardoor schoot haar kaak uit de kom en liep ze een zware kneuzing op aan haar arm.

"Naar omstandigheden gaat het goed met de agenten. De arm van een agent is mogelijk gebroken, maar dat is nog niet zeker. Door de zwelling konden geen röntgenfoto's gemaakt worden. Voorlopig blijft ze nog thuis", zegt een woordvoerder van de politie.

De vrouw die de agent mishandelde zit nog vast voor verhoor.

Blauw oog

Op de avond van de vechtpartij in Hendrik-Ido-Ambacht was er ook een vechtpartij in Rotterdam. Toen de situatie daar net onder controle was, kwam er een man de straat in rennen. Hij liep op een van de betrokkenen af en sloeg hem in zijn gezicht.

Hij rende weer weg, maar agenten haalden hem in. Omdat wapenstok en pepperspray niet hielpen, kon de man van 29 uit Rotterdam pas na inzet van een taser worden opgepakt. Tijdens de aanhouding kreeg een agent een stomp in zijn gezicht waardoor hij een blauw oog opliep. Deze verdachte is in afwachting van zijn zaak voorlopig vrijgelaten.