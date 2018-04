Een 28-jarige man uit Nederland is gisteren door de Duitse politie opgepakt vanwege een gewapende roofoverval in Saarland, in 2016. De man werd gesnapt tijdens een snelwegcontrole bij Passau in de deelstaat Beieren. Hij kon geen geldig rijbewijs laten zien.

Tegen de man was een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. Hij moet ook nog een gevangenisstraf van 245 dagen uitzitten vanwege diefstal.