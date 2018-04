Artis zet twee jonge vale gieren uit in Sardinië

Maartje de Vries is verzorgster van de vale gieren in Artis en het zien van het filmpje over de vrijlating van de vogels maakte haar trots. "Natuurlijk hebben de vogelparen het werk allemaal zelf en prima gedaan, maar dat de vogels terug kunnen naar hun natuurlijke omgeving is natuurlijk het beste wat kon gebeuren."

Het mannetjespaar vale gieren in Artis kon vorig jaar bij toeval gaan broeden. "We vonden een ei los in de volière. Dat gebeurt wel vaker. Maar omdat we niet wisten van welk paar het was en zij zo hun best deden, gunden we ze de kans. Zowel het mannetje als het vrouwtje van de vale gier broeden en voeren dus dat was geen probleem."

Nog geen ei

Dit jaar hebben de mannetjes nog geen ei om op te broeden. "Maar mochten we een ei vinden dan kan ik me voorstellen dat we het gewoon weer doen," zegt De Vries.

Inmiddels is in de dierentuin alweer een vale gier geboren en zijn er nog twee vogelparen met een ei dat elk moment kan uitkomen. Of zij ook naar Sardinië zullen verhuizen is nog niet bekend.