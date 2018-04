Zeven doden bij gevangenisopstand in VS

Bij een gevangenisopstand in de Amerikaanse staat South Carolina zijn zeven doden gevallen. Het Lee Correctional Institution is een zwaarbeveiligde gevangenis voor mannen.

Volgens de autoriteiten zijn er alleen gevangenen omgekomen. Ook raakten zeventien gedetineerden gewond.

De situatie is onder controle, maar het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de eerste berichten waren er gevangenen van drie verschillende afdelingen betrokken bij de opstand. Het personeel kon zich in veiligheid brengen.

In het Lee Correctional Institution zitten zo'n 1600 gevangenen. Het is daarmee de grootste gevangenis in South Carolina. In 2012 en 2013 was er in de gevangenis ook al een grote opstand. Er werden toen onder anderen twee bewakers neergestoken.