Invallen in het zuiden van het land vanwege drugs

De politie heeft invallen gedaan in meer dan vijftien panden in het zuiden van het land. Het gaat om een actie tegen drugscriminaliteit. Zes mensen zijn aangehouden.

In Echt werd een grote opslag van chemicaliƫn gevonden. In een loods stonden jerrycans met duizenden liters grondstoffen voor drugs. Volgens de politie was het een soort groothandel voor drugscriminelen.

Ook op andere locaties werden opgeslagen grondstoffen voor drugs gevonden. Verder ontdekte de politie enkele laboratoria waar drugs gemaakt werden. Het gaat om de productie van synthetische drugs zoals amfetamine.

Aan de politieactie deden zo'n honderd agenten mee. Zij vielen vanmorgen tegen 06.30 uur tegelijkertijd op alle locaties binnen. De invallen waren in Venlo, Sint Odiliƫnberg, Weert, Best, Eindhoven, Den Bosch, Echt en Zaltbommel, meldt 1Limburg.