Aantal Lyme-patiënten in 20 jaar verviervoudigd

Het aantal patiënten met de ziekte van Lyme blijft toenemen. Volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er vorig jaar 27.000 nieuwe gevallen bij gekomen. Bij de vorige meting in 2014 was er een toename van 25.000. In totaal is het aantal patiënten met de ziekte van Lyme in de afgelopen twintig jaar verviervoudigd.

De ziekte van Lyme is een bacteriële infectie die wordt overgebracht door de teek. In Nederland lopen jaarlijks 1,3 miljoen mensen een tekenbeet op, maar lang niet iedereen wordt ziek. In totaal gingen er vorig jaar 91.000 mensen naar de huisarts met een tekenbeet. Bij 27.000 van hen werd ook daadwerkelijk de ziekte van Lyme geconstateerd.