Gouden hart Franse koningin Anna gestolen

Dieven hebben in het Franse Nantes het gouden hart van koningin Anna van Bretagne gestolen. Ze wisten ook een gouden hindoebeeld en een collectie munten buit te maken.

Inbrekers kwamen in de nacht van vrijdag op zaterdag het Musée Dobrée binnen door een ruit te forceren. Het alarm ging af, maar de daders wisten snel weg te komen.

Het gouden kistje van 15 centimeter groot werd in 1514 gemaakt voor het hart van Anna. Ze wist dat ze als vrouw van de koning begraven zou worden in het koninklijk mausoleum van de kathedraal van Saint-Denis bij Parijs, maar bedong dat haar hart in haar geliefde Bretagne zou worden bijgezet in een familiegraf.