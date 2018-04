Oud-FBI-directeur Comey: bewijs dat Trump rechtsgang belemmerde

Voormalig FBI-directeur James Comey heeft gezegd dat er "zeker enig bewijs is van belemmering van de rechtsgang" door president Trump bij het Michael Flynn-onderzoek. Ook noemde hij Trump "moreel niet geschikt" voor het presidentschap. Comey vertelde dit in een interview met de Amerikaanse zender ABC, naar aanleiding van zijn boek A Higher Loyalty. Truth, Lies and Leadership dat dinsdag in de verkoop gaat.

De FBI-directeur werd vorig jaar door Trump ontslagen. Het interview met ABC is het eerste interview sinds zijn ontslag. Volgens Comey was de reden hiervoor dat hij weigerde een onderzoek naar Trumps veiligheidsadviseur Flynn te staken. Comey herhaalde dat Trump tijdens een besloten vergadering refererend aan het onderzoek naar Flynn zei: "Ik hoop dat je het los kan laten."

'Misschien weet Rusland meer'

Comey wilde in het interview verder geen conclusie aan Trumps acties verbinden. "Ik ben slechts een getuige in dit geval, niet de onderzoeker of officier van justitie, het zou afhangen van andere dingen die zijn intentie duidelijk maken," zei hij tegen ABC.

Ook zei Comey dat het mogelijk is dat Rusland belastende informatie heeft over Trump. "Ik denk dat het mogelijk is, ik weet het niet." Comeys boek is grotendeels gebaseerd op nauwkeurige notities die de FBI-directeur maakte na elk gesprek dat hij had met Trump. Eerder kwamen al passages naar buiten.