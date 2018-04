Drillsergeant uit Vietnam-film Full Metal Jacket overleden

De Amerikaanse acteur Ronald Lee Ermey is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg bekendheid door zijn rol als de keiharde drillsergeant Hartman in Stanley Kubricks Vietnam-film Full Metal Jacket.

De film gaat over een groep jongens die wordt opgeleid om te gaan vechten in Vietnam. Sergeant Hartman toont geen enkel medeleven met zijn rekruten, die door hem verrot worden gescholden en gekleineerd.

Het was in eerste instantie helemaal niet de bedoeling dat Ermey de rol van instructeur op zich zou nemen. Hij werkte bij het Amerikaanse leger. Hij zat van 1961 tot 1971 bij het korps mariniers en vocht mee in de Vietnamoorlog. Ermey was ingehuurd om trainingen te geven aan de acteurs. Maar tijdens de audities voor Full Metal Jacket bleek dat Ermy geknipt was voor de rol, die dan ook meteen naar hem ging. Ermey werd voor zijn rol als keiharde instructeur genomineerd voor een Golden Globe voor de beste mannelijke bijrol.

Hij was later nog in talloze andere films te zien. Ook verleende hij zijn stem aan de plastic soldaat in de animatiefilm Toy Story. De acteur stierf aan de gevolgen van een longontsteking.