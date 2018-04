Trump wil nog steeds snel Amerikaanse militairen weghalen uit Syrië

President Donald Trump wil nog steeds dat Amerikaanse militairen zo snel mogelijk Syrië verlaten. Dat heeft Witte Huis-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders gezegd.

De Franse president Macron zei gisteravond dat hij Trump ervan had overtuigd om langer militair aanwezig te blijven in Syrië. Later zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Haley dat Trump dat inderdaad van plan is. Zij had het over drie doelen: ervoor zorgen dat chemische wapens de Amerikaanse belangen niet schaden, het vernietigen van IS en het in de gaten houden van Iran.

Volgens Sanders is de Amerikaanse missie niet veranderd. "Wij zijn vastberaden om IS te verpletteren en de voorwaarden te scheppen zodat IS niet terug kan keren. Daarnaast verwachten wij dat onze regionale bondgenoten en partners meer verantwoordelijkheid nemen, zowel militair als financieel, om de veiligheid in de regio te waarborgen."

De Amerikanen, Britten en Fransen voerden in de nacht van vrijdag op zaterdag een vergeldingsactie uit op doelen in Syrië, vanwege een vermoedelijke gifgasaanval in Douma. Daarvoor had Trump tegen naaste adviseurs en het Pentagon al gezegd dat hij zo snel mogelijk alle Amerikaanse militairen uit Syrië wil halen.

Op dit moment zitten er vermoedelijk zo'n 2000 Amerikaanse militairen in het land om Koerdische milities te steunen in de strijd tegen IS.