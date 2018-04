Bangladesh vindt vrijwillige terugkeer Rohingya propagandastunt

De verklaring waarin Myanmar claimt dat het land vijf Rohingya-vluchtelingen uit een kamp in Bangladesh heeft laten terugkeren, klopt niet volgens Bangladesh. De landen hadden in januari afgesproken om te beginnen met de vrijwillige repatriëring van de bijna 700.000 gevluchte Rohingya, maar dat proces kwam tot nu toe moeizaam op gang.

Volgens Myanmar is gisteren dan toch een eerste familie gerepatrieerd, maar Bangladesh spreekt dat dus tegen. Het zou volgens de Bengalezen gaan om vijf mensen die zich in het niemandsland tussen de beide landen bevonden en simpelweg de grens van Myanmar zijn overgestoken. "Dit is in geen geval een repatriëring, maar eerder propaganda", zei een Bengalese overheidsfunctionaris tegen persbureau Reuters.

Myanmarese overheid lijkt de lezing van Bangladesh nu te erkennen. De familie kwam uit vrije wil terug, zegt een woordvoerder tegen het persbureau. "Maar van propaganda is geen sprake."

'Rohingya willen niet terug'

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt niets te weten over vijf teruggekeerde Rohingya. Enkele dagen geleden zei de UNHCR nog dat de omstandigheden in Myanmar niet geschikt zijn voor vluchtelingen.

De meeste Rohingya willen ook helemaal niet terug, hoorde correspondent Michel Maas eerder in de Bengalese vluchtelingenkampen. De meesten zijn doodsbang voor wat ze in Myanmar te wachten staat.

De Rohingya zijn een statenloze, Bengaals sprekende islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar. In de regio Rakhine, waar de Rohingya vandaan komen, zijn dorpen weggevaagd en op grote schaal vrouwen verkracht. Volgens de VN vindt er in het land een etnische zuivering plaats. Myanmar heeft die aantijgingen altijd ontkend.