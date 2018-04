Grootste moslimorganisatie Indonesië gaat totaalverbod alcohol te ver

In Indonesië overlijden de laatste tijd ongekend veel mensen doordat ze giftige drank hebben gedronken. Alleen al in de afgelopen twee weken ging het om honderd mensen, drie keer zoveel als in heel 2017. Het komt met name door oplosan, zelfgemaakte giftige brouwsels die mensen drinken omdat alcohol kopen in de meeste winkels verboden is.

In het Indonesische parlement gaan nu stemmen op om alcohol dan maar helemaal te verbieden. Maar dat gaat Nahdlatul Ulama, met 40 miljoen leden de grootste moslimorganisatie van het land, toch wat te ver.

Tegen correspondent Michel Maas zegt Rusmadi Ahmad, hoofd van het wetenschappelijk bureau van Nahdlatul Ulama: "Alcohol is onrein, maar dat betekent niet meteen dat je alles wat onrein is ook moet verbieden. Het parlement moet verstandig reageren."

