Opnieuw honderdduizenden Catalanen de straat op, maar waarom toch?

In Barcelona demonstreerden vandaag weer honderdduizenden Catalanen. Ze gingen de straat op om de vrijlating te eisen van twee leiders van de afscheidingsbeweging. De Spaanse autoriteiten arresteerden hen vorig jaar vanwege betrokkenheid bij het illegale referendum over onafhankelijkheid van Catalonië.

Voor de Catalanen is de situatie van de separatistenleiders niet het enige politieke probleem. Spanje eist namelijk ook nog steeds de uitlevering van de Catalaanse oud-leider Carles Puigdemont. Verder is het Catalaanse regiobestuur nog altijd in handen van Spanje en is er geen nieuwe Catalaanse regering ondanks de verkiezingen van vorig jaar.

"De impasse is daar volledig", zegt correspondent Rop Zoutberg. "De politiek zit daar eigenlijk al een half jaar muurvast."

Steeds weer demonstreren

Het is zeker niet de eerste keer dat de Catalanen de straat op gaan. Wie het nieuws een beetje volgt, weet dat een beetje demonstratie Barcelona niet vreemd is.

Het laatste jaar is het om de paar weken raak, blijkt uit deze NOS-koppen: Duizenden demonstreren in Barcelona, Demonstranten nemen bezit van hart Barcelona, Honderdduizenden in Catalonië op de been en Half miljoen mensen demonstreren in Barcelona, om er maar een paar te noemen.

En in deze video zie je een aantal van die protesten: