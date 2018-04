Opnieuw tunnel tussen Gazastrook en Israël ontmanteld

Het Israëlische leger heeft een lange tunnel ontdekt die vanuit de Gazastrook naar Israël liep. De tunnel reikte tot enkele meters in Israëlisch grondgebied, maar strekte zich aan de andere kant kilometers ver uit. Volgens een woordvoerder van het leger waren er verschillende verbindingen met andere tunnels.

De Israëlische minister van Defensie Lieberman noemt het de langste en diepste tunnel die tot nu toe is ontdekt. De tunnel is de afgelopen dagen gevuld met materiaal waardoor hij volgens het leger "voor langere tijd nutteloos is".

De legerwoordvoerder verklaarde dat er sinds 2014 door Hamas aan de ondergrondse doorgang is gegraven. Het beginpunt lag in de regio Jabaliya in het noordelijk deel van de Gazastrook. Er was nog geen uitgang aan de Israëlische kant van de tunnel.

Vijfde tunnel in vijf maanden

Het is de vijfde tunnel die in vijf maanden tijd door Israël is ontdekt en onklaar gemaakt. Sommige van die tunnels zijn volgens Israël gegraven door terreurbeweging Islamistische Jihad en andere door Hamas, dat de macht heeft in de Gazastrook.

Het Israëlische leger gebruikt sinds vorig jaar speciale apparatuur om te zoeken naar tunnels. Ook is het bezig met de bouw van een speciaal technisch systeem dat zowel boven als onder de grond actief is. Dat moet de bouw van tunnels in het grensgebied voorkomen.