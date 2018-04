Britse oppositie: wettige basis aanval op Syrië twijfelachtig

Bewijs

De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn ervan overtuigd dat er op 7 april een chemische aanval was in Douma. Alles wijst er volgens de landen op dat het bewind van Assad erachter zit. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken publiceerde gisteren een document waarin het dieper ingaan op de bewijzen. Genoemd worden onder meer de symptomen bij slachtoffers en de vele getuigenissen en beeldmateriaal die via sociale media zijn verspreid en volgens Frankrijk grotendeels authentiek zijn.

De kans dat het gaat om een pr-stunt van de rebellen acht Parijs uitgesloten; ze zouden niet in staat zijn tot een dergelijke operatie. De gifgasaanval had volgens Frankrijk als doel de rebellen van Jaish al-Islam op de knieën te krijgen.

Premier May sprak, net als de Fransen, over een helikopter die volgens getuigen een vatbom afgooide. "De oppositie heeft geen helikopters en gebruikt geen vatbommen", zei May. IS, dat in het verleden ook gifgas heeft ingezet, is niet actief in Douma.

Syrië, Rusland en Iran houden vol dat er geen sprake was van een aanval met chemische wapens. Ze wijzen erop dat de OPCW nog moet beginnen aan zijn onderzoek.