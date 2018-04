Veroordeeld door vingerafdrukken op WhatsApp-foto

Het aanbieden van zijn handelswaar via een foto op WhatsApp heeft een drugshandelaar in het Britse Wales de kop gekost. Ook tien medeplichtigen werden uiteindelijk veroordeeld voor drugshandel.

Het begon allemaal met een foto van een aantal xtc-pillen in plastic, die hij aanbood via berichtendienst WhatsApp. Wat hij zich niet realiseerde, was dat op die foto ook een deel van zijn vinger te zien was en dat de politie daarmee aan de slag zou kunnen.

Onderzoeksafdeling

De politie in Wales onderschepte de foto en speelde hem door naar een speciale onderzoeksafdeling. Omdat in de politiedatabank alleen het bovenste kootje van een vinger is vastgelegd en op de foto de twee onderste kootjes zichtbaar waren, werd met een nieuwe revolutionaire techniek een scan gemaakt en uitvergroot. Door kleine overeenkomsten tussen de kootjes was er alsnog sprake van een match.

Sinds de doorbraak sturen politieagenten geregeld foto's van handen door die ze vinden in in beslag genomen telefoons. De telefoons vormen volgens een woordvoerder van de politie in Wales een belangrijke nieuwe bron, omdat 80 procent van de mensen er een heeft en ze er ook ongelukken en andere incidenten mee filmen.

Celstraf

De man die de politie kon identificeren naar aanleiding van de foto ging uiteindelijk voor ruim acht jaar de cel in. Zijn vader kreeg 27 maanden cel en zijn moeder 12 maanden. In totaal werden elf mensen veroordeeld.