Baksteen door raam burgemeester Urk

Bij burgemeester Pieter van Maaren van Urk is afgelopen nacht een steen door een raam van zijn woning gegooid. Dat meldt de burgemeester via Twitter.

Hij plaatst twee foto's waarop te zien is dat er een flink gat zit in de ruit van zijn huis. "Vernielen van gemeente-eigendom is niet cool", schrijft hij.

Van Maaren hoopt dat inwoners hem tippen over de dader, schrijft Omroep Flevoland. Anders komen de kosten voor rekening van de gemeenschap. Het is niet duidelijk of het hier om een ambtswoning gaat.