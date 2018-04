In Bodegraven is vanmorgen in een woning aan de Trompstraat het lichaam van een vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf in de "relationele sfeer".

Er is een man aangehouden. Of de man de partner is van de vrouw is niet duidelijk.

Wanneer de vrouw is overleden, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek, schrijft Omroep West.