Advocaat steekt zichzelf in brand als protest tegen afbraak milieu

Een advocaat die zich inzet voor homorechten en het klimaat, heeft zelfmoord gepleegd door zichzelf in New York in brand te steken. Voorbijgangers vonden zijn lichaam in een park in Brooklyn.

Volgens The Daily News liet de advocaat, de 60-jarige David Buckel, een afscheidsbriefje achter in een boodschappenwagentje dat bij zijn lichaam in Prospect Park werd gevonden. Ook The New York Times kreeg het bericht gemaild en meldt dat het erop wijst dat hij zelfmoord pleegde uit protest tegen de verwoesting van het klimaat.

"De meeste mensen ademen nu lucht in die ongezond is door de verbranding van fossiele brandstoffen", citeert de krant. "En velen overlijden als gevolg vroegtijdig - mijn vroege dood door een fossiele brandstof is een voorbeeld van wat we onszelf aandoen." Volgens Buckel doen mensen te weinig tegen klimaatverandering en tegen het lijden van anderen. Af en toe een donatie doen, is niet genoeg, stelt de advocaat.

Buckel is bekend van de zaak-Brandon Teena, een transgender die in 1993 werd verkracht en vermoord. De zaak was gericht tegen de lokale autoriteiten, die Teena onvoldoende zouden hebben beschermd. Over Teena werd de film Boys Don't Cry (1999) gemaakt, met Hilary Swank in de rol van Teena. Ook zette hij zich in voor de rechten van de lgbt-gemeenschap.