Moody Blues en Bon Jovi eindelijk ook in Rock and Roll Hall of Fame

Daarna trad de band op, inclusief gitarist Richie Sambora. Hij stapte in 2013 uit de band. Ze speelden hun grootste hits Livin on a prayer, You Give Love a Bad Name en It's My Life.

Een speciaal eerbetoon was er aan Tom Petty en Chris Cornell van Soundgarden, die allebei vorig jaar overleden. The Killers speelden Tom Petty's nummers American Girl en Free Falling. Ann Wilson (Heart) en Jerry Cantrell (Alice in Chains) speelden Black Hole Sun van Soundgarden.