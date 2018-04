Dode en gewonden bij aanval op Franse en VN-basis Mali

"De terroristen droegen blauwe helmen en zaten in twee auto's vol explosieven. Een auto leek op een Malinees legervoertuig en de andere auto had VN op de deuren staan. Ze probeerden het kamp te infiltreren", zegt de Malinese overheid in een verklaring. "De situatie is nu onder controle."

De VN-missie Minusma en het Franse leger zijn het afgelopen jaar veel vaker het doelwit geweest van aanvallen. Meestal zijn deze aanslagen het werk van jihadisten, de verantwoordelijkheid voor deze aanslag is nog niet opgeÃĢist. Volgens Minusma was deze aanval op de twee kampen complexer dan vorige aanslagen.

Vorige maand maakten de Verenigde Naties bekend dat sinds 2013 zeker 162 militairen en VN-medewerkers om het leven zijn gekomen in Mali. Dat maakt het de gevaarlijkste lopende VN-vredesmissie.